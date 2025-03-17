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В колготах и корсете с соблазнительным декольте: победительница "Холостяка-13" Инна Белень снялась в пикантном фотосете

В колготах и корсете с соблазнительным декольте: победительница "Холостяка-13" Инна Белень снялась в пикантном фотосете

В колготах и корсете с соблазнительным декольте: победительница "Холостяка-13" Инна Белень снялась в пикантном фотосете

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Бывшая избранница Александра Терена продемонстрировала обольстительный лук.

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень снялась в новой горячей фотосессии и показала в Instagram несколько черно-белых кадров из нее.

Инна Белень/Instagram Инны Белень / ©
Инна Белень/Instagram Инны Белень

Перед объективом фотокамеры девушка позировала в сексуальном образе. На ней был корсет с соблазнительным декольте и завязками-бантами, капроновые колготки и босоножки на шпильках.

Инна Белень/Instagram Инны Белень / ©
Инна Белень/Instagram Инны Белень

Аутфит Инна дополнила волнистой прической и мейкапом с акцентом на глазах.

Инна Белень/Instagram Инны Белень / ©
Инна Белень/Instagram Инны Белень

Напомним, Инна Белень во время отдыха в розовом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами.

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