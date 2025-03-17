В колготах и корсете с соблазнительным декольте: победительница "Холостяка-13" Инна Белень снялась в пикантном фотосете

Бывшая избранница Александра Терена продемонстрировала обольстительный лук.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень снялась в новой горячей фотосессии и показала в Instagram несколько черно-белых кадров из нее.
Перед объективом фотокамеры девушка позировала в сексуальном образе. На ней был корсет с соблазнительным декольте и завязками-бантами, капроновые колготки и босоножки на шпильках.
Аутфит Инна дополнила волнистой прической и мейкапом с акцентом на глазах.
Напомним, Инна Белень во время отдыха в розовом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами.
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