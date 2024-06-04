В колготках с вырезами и лаковых сапогах: эффектная Аня Тейлор-Джой на показе Dior

Лето Модный дом Dior решил начать с показа новой коллекции - в замке Драммонд в Эдинбурге Мария-Грация Кьюри - креативный директор бренда - презентовала публике круизную линейку.

Гостьей шоу стала Аня Тейлор-Джой - она не пропускает показы бренда, поскольку является его амбассадором и большой поклонницей.

Девушка пришла на мероприятие в черно-сером наряде, который включал мини-шорты с монограммой бренда, черную водолазку с длинными рукавами, а также эффектные черные колготки с вырезами, которые имитировали подвязки чулок.

Дополнили наряд золотые серьги в ушах, а вот на плечи Аня накинула серый удлиненный жакет классического кроя.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Еще одной интересной деталью образа стали лаковые сапоги, поскольку у них был не только квадратный мыс, но и оригинальные каблуки в виде золотых шаров.

Сапоги Ани Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Напомним, что еще одно модное шоу Dior состоялось в апреле, но проводилось в Нью-Йорке, в Бруклинском музее. Это был показ новой коллекции Pre-Fall 2024. На мероприятии Тейлор-Джой появилась с ободком на голове и в платье-футляре.

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