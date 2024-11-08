В колготках в сетку и на шпильках: Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала пикантный офисный лук

Модель поделилась интересным образом в популярном сейчас стиле офискор.
37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – поделилась в Instagram серией снимков, на которых она позирует в одежде из своей коллаборации с Wardrobe.NYC.
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Рози надела черное короткое платье-жакет, которое дополнила тонким кожаным поясом, черные колготки в сетку и туфли-слингбэки на очень высоких каблуках.
Волосы она собрала в пучок, сделала свой традиционный латте-макияж и надела очки с прозрачными линзами.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли уже надевала это платье-жакет. В нем она появлялась на мероприятии ювелирного бренда Tiffany & Co. под названием Windows Of Wonder, которое состоялся в их новом магазине Selfridges в Лондоне.
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