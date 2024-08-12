В командном джерси и кепке: беременная Александра Даддарио сходила на бейсбол

Актриса скоро впервые станет мамой.
38-летняя американская актриса венгеро-итальянского происхождения, известная многим по фильму "Спасатели Малибу" и сериалу "Белый лотос" - Александра Даддарио – сейчас находится в ожидании своего первого ребенка, отец которого – муж актрисы, кинопродюсер Эндрю Форм.
Судя по фотографиям актрисы в Instagram, ее беременность проходит отлично и она ведет активный образ жизни. Так, Александра сходила на бейсбол. Она сходила на игру известной нью-йоркской команды New York Yankees.
Для спортивного события она надела винтажное командное джерси с узнаваемые буквами NY и номером семь на спине, джинсы и фирменную черную бейсболку.
На фото Даддарио улыбалась и, наверно, хорошо провела время на игре.
Напомним, ранее Александра Даддарио посетила благотворительное мероприятие. Она пришла на концерт и ужин Second Chance Rescue в Common Ground, которые состоялись в Нью-Йорке. На актрисе было платье-рубашка бежевого цвета и в светлую, еле заметную полоску, и серые лоферы.
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