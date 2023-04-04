В комбинезоне без бретелек: актриса Кристина Риччи появилась на красной дорожке с мужем-парикмахером

Кристина Риччи, сыгравшая в нашумевшем сериале "Уэнcдей" и фильмах 90-х "Семейка Аддамс" и "Каспер", посетила премьеру еще одного проекта, где появилась в качестве актрисы - второго сезона сериала-триллера "Шершни".

Презентация состоялась в Лос-Анджелесе, а на мероприятие она пришла в компании своего мужа - звездного стилиста-парикмахера Марка Хэмптона. Сначала они были просто друзьями - Марк несколько раз готовил ее к съемкам, но вскоре после расставания актрисы с мужем Джеймсом Хирдедженом они начали встречаться. В этих отношениях у Кристины и Марка родилась дочь.

Перед камерами они позировали приобнявшись. Марк надел на мероприятие классический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Кристина Риччи с мужем / Фото: Associated Press

На Кристине был комбинезон без бретелек и с черно-розовым узором. Образ она дополнила туфлями и крупными бусами. Также на запястьях у актрисы было несколько браслетов.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Также ей уложили волосы в объемную прическу и сделали насыщенный макияж.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Сериал "Шершни" рассказывает о команде футболисток средней школы Нью-Джерси, которые отправились в Сиэтл на национальный турнир в 1996 году. Во время полета над Канадой их самолет терпит крушение, а выжившие школьницы на девятнадцать месяцев остаются лесу. В сериале рассказывается об их попытках выжить, а также об их взрослой жизни после трагедии.

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