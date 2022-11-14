В комбинезоне эффектным декольте: Рита Ора появилась на красной дорожке с возлюбленным

Наряд звезды получился довольно смелым, но он был не единственным, который Рита надевала на этой церемонии.

Британская певица Рита Ора и ее возлюбленный режиссер Тайка Вайтити стали ведущими церемонии European MTV Awards, которая проходила 13 ноября в Дюссельдорфе.

Рита Ора / Фото: Associated Press

На красной дорожке перед началом мероприятия Рита появилась в сексуальном прозрачном комбинезоне из кружевной ткани с цветочной отделкой, фатином и пайетками от бренда Elie Saab.

Этот эффектный лук она дополнила обувью на платформе и прической.

Рита Ора / Фото: Associated Press

На руках у Риты было множество колец и браслетов. Также она осветлила брови и сделала яркий макияж.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Во время самого мероприятия Ора несколько раз переодевалась. На сцене она появилась в фиолетовом мини-образе с множеством рюш на рукавах и с капюшоном.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Также Рита надевала белый костюм с топом и длинной юбкой. Тайка при этом сменил несколько костюмов, продемонстрировав синий, с принтом и черный образы.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Напомним, по слухам, пара уже жената. Британская певица вышла замуж за кинорежиссера, который старше ее на 15 лет, в Лондоне.

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