В комбинезоне и белых кедах: Джессика Честейн пришла на митинг в Нью-Йорке

В Америке продолжается историческая забастовка работников киноиндустрии и все чаще на улицах с плакатами в руках можно увидеть оскароносных актеров, которые вышли поддержать коллег. 25 июля под прицел папарацци на Таймс-сквер попала актриса Джессика Честейн.

Звезда во время митинга SAG-AFTRA под названием Rock The City For A Fair Contract была одета в простой джинсовый комбинезон на молнии и с накладными карманами. Штанины комбинезона были немного укороченными и расклешенными.

Лук актриса дополнила белыми кедами, солнцезащитными очками и значком с логотипом митинга. Волосы она просто распустила и немного накрутила.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Напомним, что несколькими днями ранее на митинге под прицел фотографов попала оскароносная актриса Сьюзан Сарандон. 76-летняя звезда удивила своим образом, поскольку появилась на улице в белой блузке, очень похожей на украинскую вышиванку.

Фото: Getty Images

Сьюзан Сарандон / Фото: Getty Images

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