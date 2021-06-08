В комбинезоне и белых лоферах: Кэти Холмс вышла на прогулку в Нью-Йорке

Она снова свободная птица.
Совсем недавно стало известно, что актриса Кэти Холмс рассталась со своим бойфрендом Эмилио Витоло. Пара встречалась с осени прошлого года и часто попадала под прицел нью-йоркских папарацци.
Теперь же Кэти гуляет одна, с друзьями или с 15-летней дочерью Сури, которую родила в браке с Томом Крузом. На выходных ее подловили в любимом непринужденном образе, который объединял в себе джинсовый комбинезон, белую базовую футболку, которые она дополнила парой белых лоферов и сумкой-шоппером.
Волосы звезда собрала в высокий небрежный пучок и добавила еще несколько аксессуаров в виде солнцезащитных очков-лисичек и кулона на длинной цепочке. Образ звезды хоть и был повседневным и даже простоватым, но выглядел довольно мило.
Как пишет Just Jared, Кэти и Эмилио расстались на хорошей ноте и остались друзьями. Никакие подробности их решения не разглашаются.
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