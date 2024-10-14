В комбинезоне и кедах: Холли Берри в повседневном луке сходила за покупками

58-летняя голливудская актриса попала под прицел папарацци, когда ходила за покупками.
Холли Берри запечатлели с тележкой продуктов около супермаркета Bristol Farms в Беверли-Хиллз. Место популярное среди знаменитостей, здесь часто их фотографируют.
Актриса была в комбинезоне цвета хаки и обута в высокие кеды, распустила волосы и была без макияжа на лице и в очках в форме облаков. В ушах у Холли были серьги-висюльки, а на губы она нанесла бальзам.
В прошлый раз звезду Берри запечатлели в блузе со змеиным принтом в Нью-Йорке, когда вместе со своим мужем Ван Хантом шла к машине.
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