В комбинезоне и кедах: Холли Берри в повседневном луке сходила за покупками

58-летняя голливудская актриса попала под прицел папарацци, когда ходила за покупками.

Холли Берри запечатлели с тележкой продуктов около супермаркета Bristol Farms в Беверли-Хиллз. Место популярное среди знаменитостей, здесь часто их фотографируют.

Актриса была в комбинезоне цвета хаки и обута в высокие кеды, распустила волосы и была без макияжа на лице и в очках в форме облаков. В ушах у Холли были серьги-висюльки, а на губы она нанесла бальзам.

Холли Берри / Фото: Getty Images

В прошлый раз звезду Берри запечатлели в блузе со змеиным принтом в Нью-Йорке, когда вместе со своим мужем Ван Хантом шла к машине.

Читайте также:

Красивые выходы Холли Берри (10 фото)