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В комбинезоне из денима и босиком: Настя Каменских сфотографировалась в своем саду

В комбинезоне из денима и босиком: Настя Каменских сфотографировалась в своем саду

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В комбинезоне из денима и босиком: Настя Каменских сфотографировалась в своем саду

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

Артистка показала снимки из дома.

Настя Каменских после 5-ти месячного пребывания за границей вернулась в Украину. В Instagram она опубликовала фотографию, сделанную дома, в своем саду.

Звезда позировала, сидя босиком у яблони. В руках она держала яблоко. Одета Настя была в темный комбинезон из денима и белую футболку. Кудрявые волосы она собрала в пучок. Каменских не скрывает радости от того, что вернулась на Родину.

Настя Каменских / © Instagram Насти Каменских
Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

"Самые сладкие яблоки только дома", — написала артистка.

Еще певица сфотографировалась на фоне села, закутавшись в светлую рубашку.

Настя Каменских / © Instagram Насти Каменских
Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

"Скоро уже кончится лето, а хотелось бы, чтобы война…", — отметила она.

Напомним, Каменских принимает участие в международном благотворительном онлайн-аукционе, организованном канадской благотворительной организацией "Second Front Ukraine Foundation" из Торонто. Артистка передала как лот свое эффектное желтое платье.

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