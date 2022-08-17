В комбинезоне из денима и босиком: Настя Каменских сфотографировалась в своем саду

Артистка показала снимки из дома.
Настя Каменских после 5-ти месячного пребывания за границей вернулась в Украину. В Instagram она опубликовала фотографию, сделанную дома, в своем саду.
Звезда позировала, сидя босиком у яблони. В руках она держала яблоко. Одета Настя была в темный комбинезон из денима и белую футболку. Кудрявые волосы она собрала в пучок. Каменских не скрывает радости от того, что вернулась на Родину.
"Самые сладкие яблоки только дома", — написала артистка.
Еще певица сфотографировалась на фоне села, закутавшись в светлую рубашку.
"Скоро уже кончится лето, а хотелось бы, чтобы война…", — отметила она.
Напомним, Каменских принимает участие в международном благотворительном онлайн-аукционе, организованном канадской благотворительной организацией "Second Front Ukraine Foundation" из Торонто. Артистка передала как лот свое эффектное желтое платье.
Читайте также:
- В голубом топе и желтом костюме: Настя Каменских продемонстрировала образ в патриотических цветах
- "Они потеряли самое дорогое — своих родителей": Настя Каменских в патриотической футболке встретилась с детьми
- В черном костюме и с флагом на лице: Настя Каменских пригласила на просмотр благотворительного концерта