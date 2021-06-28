В комбинезоне из пайеток: эффектная Сиара блистала на красной дорожке

35-летняя американская певица посетила церемонию награждения BET Awards, которая состоялась вчера, 27 июня 2021 года, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.
Сиара вышла на красную дорожку в комбинезоне из пайеток от Alexandre Vauthier. Образ Сиары был подчеркнут широким черным поясом на талии, декольте было глубоким, а на спине комбинезона был овальный вырез.
Аутфит артистка и мама троих детей дополнила высокими сапогами в тон на каблуках, маникюром в бежевом цвете, серьгами с бриллиантами в ушах и несколькими кольцами на пальцах. Белые короткие волосы Сиара уложила в прическу с мокрым эффектом, а также сделала очень насыщенный макияж губ и глаз.
Фотографы сделали несколько снимков, когда артистка уходила с дорожки и можно было рассмотреть ее образ с разных сторон.
Почти год назад в июле Сиара родила сына Уина. Также у нее есть двое старших детей – дочь Сиенна и сын Фьючер. Свои семейные снимки певица часто показывает в Instagram.
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