В комбинезоне-кейпе с глубоким декольте: роскошная Кейт Бланшетт на кинофестивале

Звезда кино Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в черном комбинезоне-кейпе, который был полностью расшит черными стразами. Спереди наряд украшала молния.

Образ Кейт дополнила туфлями-лодочками от Le Silla, лаконичной укладкой и массивными серьгами.

Эффектности этому образу добавляло глубокое V-образное декольте практически до пупка.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На мероприятии Бланшетт получила награду "Пальма пустыни" за свой новый фильм "Тар". Фильм рассказывает о женщине-дирижере, которая пытается завершить симфонию, что должна стать вершиной ее творчества, но параллельно переживает непростой период в жизни.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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