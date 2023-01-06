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В комбинезоне-кейпе с глубоким декольте: роскошная Кейт Бланшетт на кинофестивале

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
243
Время на прочтение
1 мин
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В комбинезоне-кейпе с глубоким декольте: роскошная Кейт Бланшетт на кинофестивале

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Лауреат "Оскара" посетила 34-й ежегодный гала-концерт вручения наград Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс.

Звезда кино Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в черном комбинезоне-кейпе, который был полностью расшит черными стразами. Спереди наряд украшала молния.

Образ Кейт дополнила туфлями-лодочками от Le Silla, лаконичной укладкой и массивными серьгами.

Эффектности этому образу добавляло глубокое V-образное декольте практически до пупка.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На мероприятии Бланшетт получила награду "Пальма пустыни" за свой новый фильм "Тар". Фильм рассказывает о женщине-дирижере, которая пытается завершить симфонию, что должна стать вершиной ее творчества, но параллельно переживает непростой период в жизни.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
243
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