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В комбинезоне на красную дорожку: оригинальный образ Сигурни Уивер в Венеции

Дата публикации
Просмотры
2012
Время на прочтение
1 мин
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В комбинезоне на красную дорожку: оригинальный образ Сигурни Уивер в Венеции

Сигурни Уивер / Фото: Associated Press

72-летняя актриса выглядела потрясающе в этом ярком ансамбле.

Звезда фильмов "Чужой" и "Аватар" Сигурни Уивер стала одной из звезд, кто вышел на красную дорожку 79-го Венецианского кинофестиваля, но, в отличие от других гостей этого мероприятия, она отдала предпочтение не гламурном платью, усыпанному стразами и блестками, а элегантному свободному комбинезону.

Сигурни Уивер / © Associated Press
Сигурни Уивер / Фото: Associated Press

Наряд актрисы создан брендом итальянским Valentino. Комбинезон имел длинные рукава, небольшой треугольный вырез на декольте с эмблемой бренда.

Образ Сигурни дополнила ярким макияжем, золотыми украшениями и черной сумкой на золотой цепочке и белыми босоножками, тоже от Valentino.

Сигурни Уивер / © Associated Press
Сигурни Уивер / Фото: Associated Press

Посетила она премьеру криминального триллера от режиссера Пола Шредера "Садовник". В этой картине Сигурни сыграла вместе с Джоэлом Эдгертоном.

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