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В комбинезоне Roland Mouret с пикантным декольте: Дженнифер Гарнер блистала на дорожке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
993
Время на прочтение
1 мин
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В комбинезоне Roland Mouret с пикантным декольте: Дженнифер Гарнер блистала на дорожке

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Актриса и бывшая жена Бена Аффлека – Дженнифер Гарнер – появилась на премьере третьего сезона шоу Starz Party Down в театре Regency Bruin, в Лос-Анджелесе.

50-летняя актриса вышла на красную дорожку в элегантном черном комбинезоне с пикантным квадратным вырезом на декольте от Roland Mouret. К наряду Гарнер подобрала остроносую обувь на каблуках.

Дженнифер Гарнер / © Getty Images
Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Также у звезды был идеальный темно-красный маникюр, драгоценный браслет сверкал на запястье, а в ушах - красивые серьги-висюльки. Дженнифер уложила каштановые волосы и сделала вечерний макияж, лишь немного подчеркнув глаза и губы.

Дженнифер Гарнер / © Getty Images
Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Похоже, Дженнифер поменяла стилиста. Ее образ выглядит потрясающе. В обычной жизни актриса выбирает более простые образы, предпочитая удобные джинсы и кроссовки для прогулок с детьми и выходов в магазин.

Дженнифер Гарнер / © Getty Images
Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Напомним, в день свадьбы ее бывшего мужа Аффлека с Дженнифер Лопес Гарнер надела смешные штаны и пошла на шопинг.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / © Getty Images
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
993
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