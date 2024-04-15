В комбинезоне роскошного цвета: Джессика Честейн посетила церемонию в необычном вечернем наряде

Актриса Джессика Честейн любит гламурный наряды со стразами и пайетками, поэтому выбранный ею наряд от Elie Saab не вызвал вопросов, но вот его фасон - да. Это был длинный комбинезон роскошного фиолетового цвета с длинными рукавами и глубоким V-образным декольте.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Наряд был полностью расшит пайетками, которые сверкали от света софитов. Комбинезон являлся частью коллекции осень-зима 2024-2025, а сочетала она его с великолепным колье с опалом и бриллиантами от итальянского бренда Damiani.

Также Честейн распустила свои красивые длинные рыжие волосы, сделала макияж и обула обувь на каблуках. Над ее образом работала стилист Элизабет Стюарт.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Мероприятие, которое посетила Честейн, - это 10-я ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize, которую присуждают ученым со всего мира за прорывные достижения в разных областях науки. Она состоялась в музее Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Среди гостей мероприятия также были Ким Кардашьян и Марго Робби.

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