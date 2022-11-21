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В комбинезоне с американской проймой: Тейлор Свифт надела гламурный образ на American Music Awards

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В комбинезоне с американской проймой: Тейлор Свифт надела гламурный образ на American Music Awards

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

В ночь на 21 ноября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения одной из главных музыкальных наград - American Music Awards 2022.

С момента восхождения звезды Тейлор Свифт, она не уходит ни с одной церемонии без награды. В этом году на American Music Awards певица стала триумфатором церемонии, унеся со сцены шесть наград:

  • "Лучшая поп-исполнительница";
  • "Лучшая исполнительница страны";
  • "Лучший кантри- альбом",
  • "Лучший поп-альбом";
  • "Лучшее музыкальное видео";
  • "Артист года".
Тейлор Свифт / © Associated Press
Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Для этого мероприятия Тейлор выбрала золотой комбинезон с американской проймой от бренда The Blonds. Наряд украшали карманы, пояс и множество золотистых страз.

Тейлор Свифт / © Associated Press
Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Ее лук дополнили украшения от Vram and Delfina Delettrez, золотистые босоножки на каблуках и укладка с объемными локонами на один бок. На лице у Свифт был макияж с акцентом на ярких красных губах.

Тейлор Свифт / © Associated Press
Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
482
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