В комбинезоне с американской проймой: Тейлор Свифт надела гламурный образ на American Music Awards

В ночь на 21 ноября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения одной из главных музыкальных наград - American Music Awards 2022.

С момента восхождения звезды Тейлор Свифт, она не уходит ни с одной церемонии без награды. В этом году на American Music Awards певица стала триумфатором церемонии, унеся со сцены шесть наград:

"Лучшая поп-исполнительница";

"Лучшая исполнительница страны";

"Лучший кантри- альбом",

"Лучший поп-альбом";

"Лучшее музыкальное видео";

"Артист года".

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Для этого мероприятия Тейлор выбрала золотой комбинезон с американской проймой от бренда The Blonds. Наряд украшали карманы, пояс и множество золотистых страз.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Ее лук дополнили украшения от Vram and Delfina Delettrez, золотистые босоножки на каблуках и укладка с объемными локонами на один бок. На лице у Свифт был макияж с акцентом на ярких красных губах.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

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