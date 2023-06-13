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В комбинезоне с бабочками и цветами: Джессика Честейн на премьере фильма "Флэш"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
557
Время на прочтение
1 мин
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В комбинезоне с бабочками и цветами: Джессика Честейн на премьере фильма "Флэш"

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Для появления перед фотографами она выбрала наряд в романтическом стиле.

Актриса Джессика Честейн появилась среди гостей премьерного показа скандального супергеройского фильма DC Comics "Флэш". Презентация картины состоялась в Голливуде.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

На красную дорожку звезда вышла в эффектном черном комбинезоне от Oscar de la Renta с корсетным верхом. Наряд не имел бретелек и отлично подчеркивал фигуру актрисы.

Характерной чертой бренда является цветочная вышивка и принт, поэтому мы видим это и в наряде Джессики. Но ее комбинезон был также декорирован и бабочками.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Никаких украшений она в образе не использовала, а только сделала яркий макияж с красной помадой на губах и распустила свои роскошные рыжие волосы.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также на премьере появились Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком и скандальный актер Эзра Миллер.

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Дата публикации
Просмотры
557
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