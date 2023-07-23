В комбинезоне с бахромой и розовым латексом: Lizzo подчеркнула пышные формы стильным нарядом

Реписполнительница зажгла на концерте в Австралии.

Lizzo в рамках своего тура The Special Tour выступила с концертом в австралийском городе Байрон-Бэй.

На сцене звезда продемонстрировала эффектный аутфит. Певица была одета в стильный черный комбинезон на молнии с розовыми латексными вставками, шнуровкой и бахромой. На талии у нее был черный пояс.

Lizzo / Фото: Associated Press

Лук звезда дополнила прической с бирюзовыми прядями волос, макияжем с бело-серебряными тенями, длинным маникюром, украшенным стразами, и серьгами-кольцами. Обула Lizzo черные ботильоны на грубой подошве.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

В этом стильном образе артистка продемонстрировала пышные формы с разных ракурсов.

Lizzo / Фото: Associated Press

Для одного из номеров певица дополнила лук пышной юбкой с розовой шнуровкой и солнцезащитными очками.

Lizzo / Фото: Associated Press

Напомним, Lizzo сходила на афтепати Met Gala в золотом платье от Paco Rabanne с широкими рукавами, вырезом на животе и разрезом на юбке.

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