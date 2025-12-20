ТСН в социальных сетях

В комбинезоне с декольте: Кейт Хадсон выбрала необычный наряд для появления на публике

Актриса выбрала известный британский бренд для шоу.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Getty Images

Обычно известные актрисы приходят на интервью в платьях или костюмах, а вот комбинезоны не часто пользуются популярностью. Однако Кейт Хадсон решила выбрать именно такую вещь для своего появления на интервью.

Актриса появилась на популярном шоу Late Night with Seth Meyers в белом комбинезоне от бренда Stella McCartney. Наряд был с широкими подплечниками, которые делали лук похожим на образы из 80-х, а также добавляли ему архитектцрности. Глубокое декольте комбинезона делало силуэт вытянутым и интересным. Также наряд дополняли драпировки и пояс на талии. Соединила этот наряд актриса только с черными туфлями и несколькими драгоценностями.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт также сфотографировали папарацци в Нью-Йорке на улице, когда она только шла на это шоу. Актриса, чтобы не замерзнуть, закуталась в теплую серую шубу с высоким воротником, которая была от бренда Ducie.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

