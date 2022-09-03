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В комбинезоне с глубоким декольте: 52-летняя итальянская актриса попала в объективы папарацци на пирсе

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В комбинезоне с глубоким декольте: 52-летняя итальянская актриса попала в объективы папарацци на пирсе

Вера Джемма / Фото: Getty Images

Вера Джемма сделала ставку в своем аутфите на бюсте.

Итальянская актриса Вера Джемма посетила Венецианский кинофестиваль. Папарацци подловили ее на пирсе.

Звезда выбрала для своего выхода черный комбинезон со штанами-палаццо, обнаженной спиной и глубоким декольте, привлекающим внимание всех вокруг.

Вера Джемма / © Getty Images
Вера Джемма / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуке и пушистой сумочкой.

Джемма собрала сзади волосы, выпустив спереди пряди, и сделала макияж с акцентом на ресницах.

Напомним, на красной дорожке кинофестиваля девушка солиста группы Maneskin Дамиана Давида, фотомодель и блогер — Джорджия Соллери появилась в элегантном черном костюме от Moschino и кружевном бюстгальтере, подчеркнувшем ее пышный бюст.

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