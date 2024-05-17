В комбинезоне с глубоким декольте: американская гимнастка в пикантном луке сходила на вечеринку

Оливия Данн в черном наряде похвасталась сексуальным бюстом.
Американская гимнастка и звезда соцсетей – Оливия Данн – посетила вечеринку по случаю презентации новой коллекции купальников Sports Illustrated Swimsuit Issue. Мероприятие прошло в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Девушка выбрала для своего появления черный комбинезон с широкими брюками. На талии были прозрачные вставки, украшенные камнями и бахромой с блестками.
Но главный акцент в ее аутфите был на глубоком декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную и сексуальную грудь.
Наряд Оливия скомбинировали с белыми блестящими босоножками на платформах.
Данн распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками, молочный маникюр и украсила уши длинными блестящими серьгами.
Читайте также:
- В платье Chanel с цветочными аппликациями: британская актриса в нежном образе сияла на красной дорожке
- В красном платье с сексуальным декольте: турецкая актриса в эффектном аутфите предстала на кинофестивале в Каннах
- С пикантными вырезами: греческая звезда вышла на красную дорожку Канн в эффектном платье