В комбинезоне с глубоким декольте: американская гимнастка в пикантном луке сходила на вечеринку

Американская гимнастка и звезда соцсетей – Оливия Данн – посетила вечеринку по случаю презентации новой коллекции купальников Sports Illustrated Swimsuit Issue. Мероприятие прошло в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Девушка выбрала для своего появления черный комбинезон с широкими брюками. На талии были прозрачные вставки, украшенные камнями и бахромой с блестками.

Оливия Данн / Фото: Getty Images

Но главный акцент в ее аутфите был на глубоком декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную и сексуальную грудь.

Наряд Оливия скомбинировали с белыми блестящими босоножками на платформах.

Данн распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками, молочный маникюр и украсила уши длинными блестящими серьгами.

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