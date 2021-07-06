В комбинезоне с глубоким декольте: экс-"ангел" Кэндис Свэйнпоул в сексуальном луке блистала на красной дорожке

В комбинезоне с глубоким декольте: экс-"ангел" Кэндис Свэйнпоул в сексуальном луке блистала на красной дорожке

32-летняя южноафриканская модель продемонстрировала в Каннах самый откровенный образ.

Сегодня, 6 июля, на Лазурном побережье открылся 74-й международный Каннский кинофестиваль. Стартует он с музыкального фильма "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса. Сейчас на красной дорожке появляется все больше звезд в лучших своих нарядах.

Перед камерами появилась экс-"ангел" Кэндис Свэйнпоул. Она выбрала для такого события откровенный и очень эффектный телесный комбинезон, расшитый бисером и пайетками, с бахромой на длинных рукавах и брюками клеш.

Кэндис Свэйнпоул / Associated Press

Главный акцент в аутфите был на глубоком декольте. Шею Кэндис украсила роскошным ожерельем, инкрустированным камнями, а уши – такими же серьгами в виде цепочек.

Кэндис Свэйнпоул / Associated Press

Свэйнпоул сделала идеально ровную укладку и максимально естественный макияж.

К слову, главную роль в фильме "Аннетт" сыграла Марион Котийяр, которая надела на фотоколл черно-белый наряд, который состоял из блузки с галстуком-бантом и велосипедок.

Марион Котийяр / Getty Images

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