В комбинезоне с глубоким декольте: Ева Лонгория вышла на подиум в Париже

Ева Лонгория / © Getty Images

Реклама

Ева Лонгория стала одной из звездных участниц шоу Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», которое прошло в рамках Недели моды в Париже. Показ у Эйфелевой башни был посвящен индивидуальности, женской уверенности и свободе самовыражения.

На подиум актриса вышла в черном комбинезоне без рукавов с глубоким V-образным декольте и свободных брюках со складками. Широкий атласный пояс подчеркнул талию Евы.

Реклама

Ева Лонгория / © Getty Images

Лонгория дополнила наряд черными босоножками на каблуках, массивным золотистым колье и серьгами-гвоздиками. У звезды была красивая прическа с локонами, насыщенный макияж, молочный маникюр и черный педикюр.

Реклама

Ева уверенно шагала по подиуму и позировала фотографам с широкой улыбкой.

Напомним, Ева Лонгория появилась на церемонии Global Gift Gala Madrid 2026 в золотом облегающем платье, которое в области груди оказалось ей мало.

Новости партнеров