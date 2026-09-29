- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
В комбинезоне с глубоким декольте: Ева Лонгория вышла на подиум в Париже
51-летняя актриса в эффектном вечернем образе вышла на подиум на показе L'Oréal.
Ева Лонгория стала одной из звездных участниц шоу Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», которое прошло в рамках Недели моды в Париже. Показ у Эйфелевой башни был посвящен индивидуальности, женской уверенности и свободе самовыражения.
На подиум актриса вышла в черном комбинезоне без рукавов с глубоким V-образным декольте и свободных брюках со складками. Широкий атласный пояс подчеркнул талию Евы.
Лонгория дополнила наряд черными босоножками на каблуках, массивным золотистым колье и серьгами-гвоздиками. У звезды была красивая прическа с локонами, насыщенный макияж, молочный маникюр и черный педикюр.
Ева уверенно шагала по подиуму и позировала фотографам с широкой улыбкой.
Напомним, Ева Лонгория появилась на церемонии Global Gift Gala Madrid 2026 в золотом облегающем платье, которое в области груди оказалось ей мало.