ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В комбинезоне с глубоким декольте: Ева Лонгория вышла на подиум в Париже

51-летняя актриса в эффектном вечернем образе вышла на подиум на показе L'Oréal.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория стала одной из звездных участниц шоу Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», которое прошло в рамках Недели моды в Париже. Показ у Эйфелевой башни был посвящен индивидуальности, женской уверенности и свободе самовыражения.

На подиум актриса вышла в черном комбинезоне без рукавов с глубоким V-образным декольте и свободных брюках со складками. Широкий атласный пояс подчеркнул талию Евы.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Лонгория дополнила наряд черными босоножками на каблуках, массивным золотистым колье и серьгами-гвоздиками. У звезды была красивая прическа с локонами, насыщенный макияж, молочный маникюр и черный педикюр.

Ева уверенно шагала по подиуму и позировала фотографам с широкой улыбкой.

Напомним, Ева Лонгория появилась на церемонии Global Gift Gala Madrid 2026 в золотом облегающем платье, которое в области груди оказалось ей мало.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie