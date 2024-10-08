В комбинезоне с халтером: Кейт Уинслет в ярком наряде на премьере фильма в Швейцарии

В картине, которую она презентовала в Цюрихе, актриса сыграла роль очень известного фотокорреспондента.

Оскароносная актриса Кейт Уинслет посетила показ фильма "Ли", который состоялся в рамках 20-го Цюрихского кинофестиваля в Швейцарии. В этой картине она сыграла главную роль, поэтому на мероприятии была в центре внимания и позировала перед фотографами.

Уинслет надела на показ красный комбинезон с элегантной бретелькой-халтером, которую к тому же украшала складка ткани.

У комбинезона были широкие штанины и карманы, а носила актриса его в сочетании с остроносыми черными туфлями на каблуках и широким поясом с пряжкой. Лук она дополнила золотыми серьгами, высокой прической, несколькими браслетами на запястьях и часами.

Кейт Уинслет / Фото: Getty Images

Фильм "Ли" расскажет историю американского фотокорреспондента Ли Миллер, которая документировала войну. Во время Второй мировой она была корреспондентом журнала Vogue. Одним из самых знаковых фото женщины было то, которое она сделала в ванной Гитлера в Мюнхене.

Она фотографировала освобождение Парижа, битву при Сен-Мало, полевые госпитали в Нормандии и освобождение концентрационных лагерей Дахау и Бухенвальда. Именно ее снимки стали первыми свидетельствами Холокоста.

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