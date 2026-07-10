В комбинезоне с маловатым корсетным лифом и на высоченной платформе: Джей Ло привлекла внимание в Париже

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци, выходя из отеля Ritz в Париже во время Недели высокой моды.

Для своего выхода певица выбрала стильный монохромный образ. На ней был серо-коричневый комбинезон с корсетным лифом, который был ей немного мал, ведь очень сдавливал грудь. Но он прекрасно подчеркнул талию звезды.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Нижняя часть комбинезона состояла из широких брюк с драпировкой на бедрах, что визуально напоминало завязанный пояс и придавало образу архитектурности и объема.

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К наряду Джен подобрала туфли нюдового цвета на экстремально высоких платформах и тонких высоких шпильках, которые сделали ее силуэт еще более стройным. В руках она держала коричневую меховую сумку.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Певица собрала волосы в высокий конский хвост, нанесла макияж в своей фирменной бронзово-нюдовой гамме с акцентом на глянцевые губы, а также сделала нюдовый маникюр. На лице у нее были солнцезащитные очки в золотистой оправе, в ушах — золотые серьги, а на руках — золотые часы, браслет и кольца.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес на показе Zuhair Murad произвела фурор своим роскошным нарядом с глубоким декольте.

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