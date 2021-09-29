В комбинезоне с мехом и в пальто из джинса: модель Синди Бруна на светском мероприятии

В комбинезоне с мехом и в пальто из джинса: модель Синди Бруна на светском мероприятии

Мероприятие состоялось в Музее декоративного искусства.

Французская модель Синди Бруна стала одной из гостей парижского мероприятия - выставки работ модельера Тьери Мюглера под названием Thierry Mugler: Couturissime.

Синди появилась в белоснежном комбинезоне с искусственным мехом и коричневыми деталями. Этот образ модель дополнила джинсовым пальто и туфлями с открытым мысом.

Синди Бруна / Getty Images

Также Синди подобрала к образу лаконичные золотые украшения, а вот макияж был довольно интересным - с белыми стрелками на внешних уголках глаз. Волосы она просто собрала в пучок.

Синди Бруна / Getty Images

Хоть наряд получился, без сомнений, интересным, но не таким эффектным, как тот, который девушка выбрала для гала-вечера по сбору средств для организации UNICEF. Тогда перед камерами девушка появилась в черном боди с пикантным декольте и шлейкой на одном плече, которое дополнила черными колготками, сумкой от Balmain и шляпой от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Синди Бруна / Getty Images

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