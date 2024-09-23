В комбинезоне с обнаженным плечом и на шпильках: Рози Хантингтон-Уайтли в стильном луке посетила вечеринку

37-летняя модель в образе total black появилась на ивенте в Лондоне.

Рози Хантингтон-Уайтли посетила вечеринку по случаю презентации бьюти-средств по уходу за кожей, которая состоялась в музее Тейт Модерн в Лондоне.

Для такого события модель выбрала стильный черный комбинезон с высокой горловиной, широкими брюками, обнаженной спиной и одним обнаженным плечом.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Рози дополнила лук черными босоножками на высоких шпильках и клатчем-футляром цвета металлик.

Хантингтон-Вайтли сделала укладку с легкими локонами, макияж в нежных оттенках, молочный длинный маникюр и завершила лук бриллиантовыми украшениями.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли одела на показ бренда Burberry золотистое бархатное платье до колен и обула черные босоножки на высоких каблуках.

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