В комбинезоне с обнаженным плечом и на шпильках: Рози Хантингтон-Уайтли в стильном луке посетила вечеринку

37-летняя модель в образе total black появилась на ивенте в Лондоне.
Рози Хантингтон-Уайтли посетила вечеринку по случаю презентации бьюти-средств по уходу за кожей, которая состоялась в музее Тейт Модерн в Лондоне.
Для такого события модель выбрала стильный черный комбинезон с высокой горловиной, широкими брюками, обнаженной спиной и одним обнаженным плечом.
Рози дополнила лук черными босоножками на высоких шпильках и клатчем-футляром цвета металлик.
Хантингтон-Вайтли сделала укладку с легкими локонами, макияж в нежных оттенках, молочный длинный маникюр и завершила лук бриллиантовыми украшениями.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли одела на показ бренда Burberry золотистое бархатное платье до колен и обула черные босоножки на высоких каблуках.
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