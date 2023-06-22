В комбинезоне с огромным бантом: Сара Джессика Паркер посетила Эмпайр-стейт-билдинг

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер посетила небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. Звезда приняла участие в необычной церемонии - зажжении огней на здании. Таким образом обычно отмечаются важные события - в этот раз актриса зажгла огни здания в честь 25-летия сериала "Секс в большом городе" и премьеры второго сезона "И просто так…", премьера которого запланирована на 22 июня.

На мероприятии Сара появилась в интересном наряде - черном комбинезоне с большим белым бантом на груди. Бант был декорирован серебристыми стразами.

Лук актриса дополнила белым кардиганом расшитом пайетками, часами на руке и туфлями в белый горох от своего обувного бренда.Волосы она собрала в низкий небрежный хвост.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

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