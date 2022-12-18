В комбинезоне с пайетками и бокалом шампанского в руке: ведущая Аманда Холден в праздничном образе

Британская телеведущая и актриса Аманда Холден решила показать свое праздничное настроение и после утреннего радиоэфира на Heart FM, вышла на улицу не только в очень гламурном образе, но и с бокалом шампанского в руке. На 51-летней Аманде был ярко-розовый комбинезон с расклешенными штанинами и длинными рукавами, который дополняло декольте в форме сердца и широкий пояс на талии.

Автором комбинезона является бренд Nadine Merabi, наряд полностью расшит пайетками, а вот дополнила она его розовым пальто с меховой отделкой на рукавах и воротнике.

Также в этом образе были и очень интересные украшения и аксессуары, ведь ведущая надела солнцезащитные очки и золотые изделия - небольшие серьги, кольцо-"гвоздь" от Cartier, а также браслет от Van Cleef & Arpels белой эмалью. Похожий аксессуар также часто носит королева-консорт Великобритании Камилла, но у нее он в голубом цвете, вероятно, этот браслет у нее из любимых.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Свой яркий образ Аманда дополнила укладкой, макияжем и рождественским маникюром в виде шапки Санта-Клауса.

Фото: Getty Images

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