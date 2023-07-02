В комбинезоне с пикантным декольте: Кейт Бланшет удивила выбором аутфита для светского выхода

Кейт Бланшетт и австралийский режиссер Уорвик Торнтон посетили показ фильма "Новенький" в театре Астор 1 июля 2023 года в Мельбурне.

Фильм был выбран для участия в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2023 года.

Действие "Новенький" происходит в Австралии 1940-х годов. Это история девятилетнего мальчика-сироты-аборигена, который глубокой ночью прибывает в отдаленный монастырь, которым управляет монахиня (Кейт Бланшетт). Присутствие мальчика в монастыре нарушает тонко сбалансированный мир в этой истории о духовной борьбе и цене выживания.

Кейт Бланшетт и Уорик Торнтон / Фото: Getty Images

На показе ленты 54-летняя Кейт Бланшетт появилась в черном комбинезоне с очень глубоким вырезом на декольте, поверх которого надела белый блейзер с золотой запонкой. Обута звезда была в черные остроносые туфли из кожи, на шее у нее сверкало массивное колье, а в ушах были золотые серьги. Белокурые волосы Кейт распустила и сделала стильную укладку, а макияж на ее лице был выполнен в теплых нюдовых оттенках.

В австралийский прокат фильм выйдет 6 июля.

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