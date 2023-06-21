В комбинезоне с принтом и красных лабутенах: стильная Гвен Стефани прогулялась по Лондону

Гвен отказалась в этом образе от привычной прически и яркой помады.

53-летнюю певицу и телеведущую Гвен Стефани заметили папарацци в Лондоне, когда она прогуливалась по городу. В столицу Великобритании она прибыла, чтобы продвигать свой косметический бренд GXVE Beauty.

На знаменитости был яркий образ, в котором она сочетала разноцветный комбинезон с принтом в виде граффити и ярко-розовый кроп-топ. Также на Гвен были эффектны красные ботильоны с шипами от Christian Louboutin.

Волосы звезда распустила, что для нее необычно, ведь чаще всего она носит или тугие хвосты, или пучки. Также Стефани сделала довольно лаконичный макияж, в котором отказалась от красной помады, которая является тоже неотъемлемой частью ее образа.

Гвен Стефани / Фото: Getty Images

Нельзя не отметить, что комбинезон певицы был полностью декорирован крупными кристаллами, напоминающими капли. Шею и руки певицы украшало много массивных ювелирных украшений: браслеты, кольца, цепочки с подвесками.

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