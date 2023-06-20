В комбинезоне с прозрачным декольте: Дженнифер Лоуренс в эффектном образе сходила на интервью

Актриса экспериментирует со стилем и пробует новые для себя сочетания.

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс попала под прицел папарацци в Нью-Йорке после своего появления в развлекательной программе Watch What Happens Live ("Что случилось в прямом эфире"). Актриса выглядела роскошно и довольно эффектно, поскольку надела на интервью образ от Armani Privé.

Наряд состоял из нежно-лавандового длинного комбинезона и черного приталенного жакета с лацканами, жемчужной пуговицей и разрезами на рукавах.

Изюминкой наряда стало декольте, ведь оно было полностью прозрачным и смотрелось очень эффектно. Также комбинезон был полностью усыпан стразами. Лук Лоуренс дополнила солнцезащитными очками, черными босоножками и нежным макияжем.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее она также продемонстрировала лук с прозрачным декольте, но на красной дорожке в Берлине. На актрисе было короткое платье-жакет от бренда Givenchy, которое она надела в сочетании с прозрачной водолазкой и черными туфлями.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

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