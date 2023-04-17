В комбинезоне с прозрачными вставками: Кристина Агилера пришла на престижную премию в луке от Versace

На мероприятие она пришла с бойфрендом, с которым состоит в отношениях с 2009 года.

В американском городе Лос-Анджелесе состоялась престижная церемония вручения наград "Премия за прорыв" (Breakthrough Prize). Мероприятие проводится с 2012 года и вручается в трех категориях: математике, физике и науках о жизни. Лауреаты получают по 3 миллиона долларов призовых.

В этом году среди гостей мероприятия была певица Кристина Агилера и ее бойфренд Мэттью Ратлер.

Певица выбрала для мероприятия эффектный комбинезон от бренда Versace с прозрачными вставками и анималистическим принтом в виде "зебры". Наряд она дополнила длинным черным шелковым пальто с пуговицами и лацканами.

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер / Фото: Associated Press

Также дополнили этот образ сумка от бренда Chrome Hearts, босоножки на каблуках и украшения с бриллиантами.

Кристина Агилера / Фото: Associated Press

Стоит отметить и макияж звезды, ведь она сделала насыщенный макияж глаз и губ. Волосы Кристины были собраны и уложены в высокий пучок.

Кристина Агилера / Фото: Associated Press

Читайте также: