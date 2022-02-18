В комбинезоне с сексуальными вырезами: британская рэперша в откровенном образе сходила на фэшн-показ

В комбинезоне с сексуальными вырезами: британская рэперша в откровенном образе сходила на фэшн-показ

Певица Стеффлон Дон подчеркнула сексуальную фигуру провокационным нарядом.

В объективы папарацци попала британская рэперша Стеффлон Дон. Она выбрала для посещения модного показа бренда Poster Girl, который прошел в рамках Недели моды в Лондоне, провокационный лук.

Певица была одета в черный откровенный комбинезон от бренда Poster Girl стоимостью 300 долларов. Наряд имел сексуальные вырезы спереди и соблазнительное декольте. Он был полупрозрачным и украшен переливающимися стразами и кристаллами в виде сердечек.

Стеффлон Дон / Getty Images

Комбинезон Дон дополнила такими же перчатками, черными кожаными сапогами и белой сумочкой.

Стеффлон сделала себе прическу с локонами и высоким пучком. На лице у нее были черные очки, а в ушах – стильные серьги.

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