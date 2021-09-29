В комбинезоне с золотой вышивкой: Дженнифер Лопес появилась на сцена в образе от Dolce & Gabbana

В комбинезоне с золотой вышивкой: Дженнифер Лопес появилась на сцена в образе от Dolce & Gabbana

Для выступления она выбрала удобный, но эффектный образ.

В минувшие выходные в Нью-Йорке состоялся концерт Global Citizen Live, который в этом году был посвящен вакцинации от COVID-19. Мероприятие посетило много зрителей, а одной из тех, кто на нем выступил, была певица Дженнифер Лопес.

Она исполнила несколько своих хитов и много танцевала. Лопес и ее балет были с ног до головы одеты в наряды от Dolce & Gabbana из новой коллекции, которую бренд совсем недавно представил в Венеции.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Лук для выступления Дженнифер состоял из черного комбинезона, верх которого украшала золотая вышивка, характерная для итальянской марки. Также на звезде было пальто с пейзажами Венеции, которое она сняла перед танцем.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Кстати, на шоу звезда пришла не одна, а в компании своего бойфренда Бена Аффлека, с которым недавно возобновила роман.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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