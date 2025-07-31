В комбинезоне-сетке: Ума Турман снялась в стильной фотосессии для глянца

Ума Турман

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55-летняя известная американская актриса Ума Турман стала главной звездой нового номера журнала Flaunt. На обложке глянца она позировала в черном комбинезоне-сетке. Звезда сидела в кресле, подняв ногу вверх.

Ума Турман

Автором черно-белых снимков стал фэшн-фотограф Марк Селигер. Стилисты подобрали для актрисы образы от Saint Laurent, Alaïa, Giorgio Armani, Ann Demeulemeester, Gabriela Hearst и др.

Ума Турман

Ума Турман

Ума примерила белую классическую рубашку в сочетании с черным брюками и жакетом, а также надела жилет на голое тело.

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Сейчас Ума Турман занимается продвижением боевика «Старая гвардия-2», где сыграла одну из ролей. Так, она появилась на фотоколле этого фильма в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в шелковом ансамбле нежно-кремового оттенка, который был выполнен в восточном стиле.

Ума Турман / © Associated Press