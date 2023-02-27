В комбинезоне-смокинге и с яркими губами: Кара Делевинь блистала на светской церемонии

29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров прошла на Fairmont Century Plaza в Сенчури-Сити, в Калифорнии. Кара впечатлила своим образом, выйдя на дорожку в комбинезоне в виде смокинга с трансформируемой юбкой от Carolina Herrera с двумя крупными розами – одной на декольте, а другой на поясе на талии. Стоимость такого наряда оценивается в 7720 долларов.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Аутфит манекенщица дополнила туфлями с открытыми носами на высоких шпильках, драгоценным колье на шее с кулоном, серьгами с бриллиантами и браслетом. Волосы Кара уложила в гладкую прическу красивыми волнами и сделала яркий макияж глаз и губ. Ногти Делевинь были накрашены прозрачным лаком.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Также впечатлила своим выходом на красной дорожке актриса Джессика Честейн. Она выбрала для мероприятия яркое платье от бренда Zuhair Murad, которое было представлено в коллекции весна-лето 2023.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

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