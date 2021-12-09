В комбинезоне со стильным поясом: Дженнифер Энистон на церемонии в Лос-Анджелесе

На мероприятии ей вручил награду коллега по сериалу "Утреннее шоу".

В среду, 8 декабря, в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала The Hollywood Reporter Power 100 Women in Entertainment. На этом мероприятии вручают награды самым влиятельным женщинам в шоу-бизнесе в США. В этом году оно проходило в Fairmont Century Plaza.

Одним из лауреатов стала актриса Дженнифер Энистон. Она была удостоена награды Шерри Лансинг за лидерство, награду ей вручил коллега по сериалу "Утреннее шоу" Стив Карелл. Для мероприятия Дженнифер выбрала черный комбинезон без бретелек, который дополнял массивный пояс на талии с пряжками.

Дженнифер Энистон / Getty Images

Со сцены она произнесла речь, в которой рассказала о значимости для нее этой награды. Но традиционно ее речь начиналась с шутки: "Если бы я вернулась в прошлое и сказала 19-летней себе, в то время работающей официанткой в Нью-Йорке и соглашающейся на любое прослушивание, что однажды получу премию Шерри Лансинг за лидерство, то… 19-летняя я ответила бы: "Кто такая Шерри Лансинг?".

"Шерри Лансинг, людям нравится бросаться словом "первопроходец", но в вашем случае это действительно так. Первая женщина, возглавившая студию, с целым рядом кассовых хитов и фильмов, удостоенных премии "Оскар". Вы действительно проложили нам, женщинам, путь к тому, чтобы иметь те возможности, которые у нас есть сегодня. И каким-то образом умудрились остаться одним из самых добрых и щедрых людей, которых я знаю", - добавила Дженнифер и сорвала шквал оваций в зале.

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