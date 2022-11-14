В комбинезоне в сетку и портупее: певица Анитта в сексуальном образе выступила на шоу Рианны

В Сети опубликовали фото певицы Анитты с феерического шоу нижнего белья Рианны Savage X Fenty Show Vol. 4 в Калифорнии, запись которого вышла на Amazon Prime Video.

Артистка выступила на шоу в провокационном образе. На ней было черное белье и комбинезон в сетку с рукавами-перчатками, сверху которого она одела портупею на все тело. Лук звезда дополнила черными босоножками на шпильках.

Анитта / Фото: Getty Images

В этом горячем образе Анитта продемонстрировала стройную фигуру и похвасталась упругими ягодицами.

Анитта / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Анитта побывала на церемонии LOS40 Music Awards в Мадриде, где предстала в черном платье от бренда Versace с откровенным вырезом ниже пупка.

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