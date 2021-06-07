В комбинезоне в стиле милитари: Ким Кардашьян подчеркнула нарядом пышные формы

Селебрити показала свой новый лук.

40-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян любит хвастаться своими образами. Чаще всего она носит одежду, которая эффектно подчеркивает ее пышные формы.

Так, Ким примерила трикотажный комбинезон в стили милитари, с разрезом под грудью и со швами наружу. Свой образ звезда дополнила маленькой замшевой сумочкой и крупными золотыми серьгами.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Волосы Кардашьян оставила распущенными, а на лице сделала макияж в теплых оттенках.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

"Искали меня?" – лаконично подписала серию снимков Ким.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Также она показала милое фото со своими детьми.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким Кардашьян в своей гардеробной устроила фотосессию в стильном луке. Инфлюенсер скомбинировала светло-бежевые брюки-карго с коричневым вязанным укороченным свитером. Образ она дополнила светлыми ботильонами на шпильке.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)

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