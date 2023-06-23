В комбинезоне золотого цвета: красивая Амаль Клуни посетила конференцию в Мадриде

Амаль Клуни - известный адвокат и жена Джорджа Клуни - посетила конференцию Mundial "Мы выбираем Землю" которая прошла в Мадриде, Испания.

Амаль Клуни / Фото: Getty Images

Женщина подчеркнула стройную фигуру комбинезоном золотого цвета, выполненного из плотной ткани. Верхняя часть наряда имела только одну широкую бретельку, а брюки были по косточки и со стрелками.

Талию этого стильного комбинезона украшала небольшая драпировка, которая напоминала бант. К наряду Амаль подобрала лаконичные аксессуары: небольшую сумка с короткими ручками, золотистые туфли-лодочки, а также набор черно-золотых украшений. Волосы Амаль были уложены на один бок в легкие локоны, а вот на лице ей сделали лаконичный макияж.

Амаль Клуни / Фото: Getty Images

Джордж на мероприятие с супругой не пришел. Вероятно, мужчина находится сейчас в Америке, где еще идет работа над фильмом, где он появится с Брэдом Питтом.

Брэд Питт и Джордж Клуни / Фото: Getty Images

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