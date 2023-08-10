В компании 5-летней дочери: Серена Уильямс в мини-шортах продемонстрировала беременный живот

Бывшая первая ракетка и беременный живот показала, и подросшую дочь.

Серена Уильямс показала в Instagram Stories селфи со своей 5-летней дочерью Олимпией, которые сделала в уборной.

Спортсменка позировала в белом кроп-топе, в вязаном бело-красном кардигане и таких же мини-шортах. Лук она дополнила черными очками. Серена продемонстрировала большой беременный живот. Похоже, ей скоро в роддом.

Серена Уильямс/Instagram

Девочка была одета в платье с цветочным принтом.

Серена Уильямс/Instagram

Напомним, известно, что Серена Уильямс ждет вторую дочь.

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