В компании бойфренда: Элизабет Херли посетила благотворительный вечер в Лондоне

Элизабет Херли / © Getty Images

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Британская звезда Элизабет Херли, которая совсем недавно отпраздновала свое 60-летие, посетила благотворительный вечер Королевской академии танца в отеле Mandarin Oriental, в Лондоне.

На этом мероприятии она появилась в трикотажном обтягивающем платье с халтером, длинными рукавами и открытыми плечами. Наряд идеально сидел на фигуре актрисы, подчеркивая ее. Образ Элизабет дополнила любимой прической с объемными локонами, макияже и гламурными серьгами. Также она надела с платьем золотистые босоножки на танкетке.

Элизабет Херли / © Getty Images

Компанию на мероприятии Херли составл ее новый бойфренд — американский певец Билли Рэй Сайрус — отец Майли Сайрус. Он появился одет во все черное, дополнил лук солнцезащитными очками-авиаторами, а волосы заплел в две косички.

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Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Getty Images

Свой роман знаменитости обнародовали в апреле, удивив не только поклонников, но и близких друзей. Дебютировали они на ковровой дорожке в качестве пары несколько недель назад, посетив вдвоем вечеринку бренда Valentino в Риме. На мероприятии Лиз носила ярко-розовый наряд с кейп-накидкой. Кроме того пара активно делится личными фото в соцсетях.

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