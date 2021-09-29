В компании брата-красавчика: Билли Айлиш пришла на премьеру фильма о Джеймсе Бонде

В компании брата-красавчика: Билли Айлиш пришла на премьеру фильма о Джеймсе Бонде

Во вторник, 28 сентября, в Лондонском Royal Albert Hall состоялась мировая премьера очередного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Показ также посетила и американская певица Билли Айлиш, которая вместе со своим братом музыкантом и продюсером Финнеасом О'Коннеллом создала к фильму заглавный саундтрек.

Для красной дорожки Билли надела черный свободный костюм от Gucci, который сочетала с черными босоножками на высокой подошве. Завершили этот образ объемная прическа, очень легкий макияж и золотые украшения.

Билли Айлиш / Associated Press

Но пришла на это мероприятие певица не одна, а как раз в компании брата Финнеаса. 24-летний музыкант появился в бархатном костюме с шелковыми лацканами.

Билли Айлиш / Associated Press

Брат занимает в творчестве Билли одно из главных мест, ведь является ее продюсером, пишет песни и музыку. Он также неоднократно появлялся во время ее живых выступлений, аккомпанируя на гитаре.

Но также Финнеас и сам является исполнителем и даже выпустил не один альбом и клип.

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