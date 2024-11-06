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В компании дочери и внучки: 80-летняя мама Хайди Клум снялась для рекламы бренда нижнего белья

В компании дочери и внучки: 80-летняя мама Хайди Клум снялась для рекламы бренда нижнего белья

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Фотографиями из промокампании топ-модель поделилась в Сети.

51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – в компании своей 20-летней дочери, тоже модели, Лени уже появлялись в рекламе бренда нижнего белья Intimissimi. Они примеряли кружевные комплекты из новой осенне-зимней коллекции. 

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На новых снимках из промокампании к ним присоединилась Эрна Клум – 80-летняя мама Хайди. Все вместе они позировали в кашемировых комплектах для дома.

Эрна обнимает свою внучку Лени, а Хайди положила голову на плечи матери.

Ранее, напомним, Хайди Клум в Хеллоуин появилась на своей грандиозной звездной костюмированной вечеринке в Нью-Йорке и снова удивила всех свои образом. Она перевоплотилась в инопланетянина из культового фильма Спилберга.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

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