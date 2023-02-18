В компании двух красавчиков: пес Патрон показал своих сожителей

Пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен со своими сожителями – котами-красавчиками Томом и Веной. Кстати, второй переехал к ним недавно, его забрали из села, чтобы полечить, потому что он заболел. Веня любит устраиваться на лежанке Патрона, пока тот в командировке.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Нет, еще не поехал тот Веня. Я вам обещал фото нас втроем, если мы соберем средства для животных. Почти удалось! Но что же вас потом угощать старыми фото, нет. Поэтому вот.

Теперь у меня вдвое больше запретного кошачьего корма. Я считаю, что вся еда на полу — моя. На стол нельзя – ок, у меня что манер нет, я не буду лезть. Но на полу моя область! Это мои земли, мой дизайнерский линолеум или плитка. Я для кого эго грыз?

Жена Михаила ждет пока Веня поест. И я жду тоже пока Веня поест, потому что он не привык жить в семье, и как только я подхожу к своей, прошу заметить, миске — он сразу шипит, как змея. Интроверт, короче.

Что-то мне кажется, что Веня у нас останется. Хоть блеснуло солнце, и он говорит, что скучает по деревне. Там у него гораздо больше дел и друзей. А мы, городские, ему не очень нравимся, потому что слишком суетливы. И в квартире ему не разрешили завести воробчиков. А Веня убеждает, что это лучший тренажер: гоняться за воробьями.

Том научил Веню смотреть на всех из-под лба, словно подозреваешь их в преступлениях. Люди сразу суетятся, не знают куда себя деть, как СБУ приехало к коррупционерам. Ну вечера у нас дома хорошие, сплошная комедия.

Всем весенний лизь. Такой, как в феврале, но уже какой-то теплый", — написал Патрон.

Напомним, собака-пиротехник выложила видео в соцсети, на котором он поет забавную песню.

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