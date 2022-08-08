В компании известного дизайнера: супермодель 90-х Клаудию Шиффер заметили во время отдыха в Греции

Звезда была стильной и все вещи в образе подобрала по цвету.

Немецкую супермодель 90-х Клаудию Шиффер заметили во время отдыха на острове Миконос в Греции. Звезда подиума выглядела невероятно, она надела легкое белое платье с синим принтом, а также дополнила этот образ белыми босоножками, косынкой на голове и солнцезащитными очками с синими линзами.

Клаудия Шиффер / Фото: Getty Images

Увидев фотографов, Клаудия широко улыбалась в камеру, а вот компанию знаменитости на отдыхе составил ее друг - 71-летний американский модельер Томми Хилфигер, который для отдыха выбрал шорты, рубашку и красную кепку от своего бренда.

На своей странице в соцсети же модель никакими снимками из отпуска пока не поделилась, только опубликовала милый снимок с котом.

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