В компании красавиц: Леонардо Ди Каприо в образе total black появился на CinemaCon

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

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Леонардо Ди Каприо принял участие в презентации будущего фильма Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» от студии Warner Bros. Pictures, которая прошла в рамках выставки киноиндустрии CinemaCon 2025 в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Черная комедия выйдет в прокат осенью этого года.

На ивенте присутствовали также Реджина Холл и Тейяна Тейлор, которые вместе с Лео сыграли в ленте.

Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Ди Каприо выбрал для своего появления черный наряд, состоявший из классических брюк со стрелками и рубашки с металическими пуговицами и одним накладным карманом. Лук актер дополнил черной обувью на грубой подошве.

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Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо вместе со своим отцом, мачехой и племянницей сходил на баскетбольный матч между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Милуоки Бакс в Лос-Анджелесе.