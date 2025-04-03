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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
642
Время на прочтение
1 мин

В компании красавиц: Леонардо Ди Каприо в образе total black появился на CinemaCon

50-летний актер вместе со своими коллегами представил будущую черную комедию, в которой исполнил главную роль.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо принял участие в презентации будущего фильма Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» от студии Warner Bros. Pictures, которая прошла в рамках выставки киноиндустрии CinemaCon 2025 в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Черная комедия выйдет в прокат осенью этого года.

На ивенте присутствовали также Реджина Холл и Тейяна Тейлор, которые вместе с Лео сыграли в ленте.

Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Ди Каприо выбрал для своего появления черный наряд, состоявший из классических брюк со стрелками и рубашки с металическими пуговицами и одним накладным карманом. Лук актер дополнил черной обувью на грубой подошве.

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо вместе со своим отцом, мачехой и племянницей сходил на баскетбольный матч между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Милуоки Бакс в Лос-Анджелесе.

Дата публикации
Количество просмотров
642
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