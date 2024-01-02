В компании Криштиану: Джорджина Родригес показала, как встречала Новый год на Майдере

29-летняя модель и инфлуэнсер - Джорджина Родригес – показала серию снимков с празднования Нового года. Новый, 2024-й, год она встретила на острове Майдера, Португалия, в компании бойфренда и отца своих детей – футболиста Криштиану Роналду. Джорджина была одета в черный обтягивающий наряд, который дополнила тугим пучком и блестящими серьгами.

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"Пусть волшебство Нового года наполнит ваши дни любовью, радостью, здоровьем, гармонией и исполненными мечтами! Всех с Новым 2024-й годом!" – написала она под фото, на которых пара запечатлена на фоне салюта.

Напомним, Джорджина Родригес посетила с сыном на гонку "Формулы-1". Мама с сыном позировали на трибунах. Джорджина была одета в обтягивающем платье-бюстье, которую дополнила роскошной голубой сумкой Hermes Birkin из крокодиловой кожи, на плечи она накинула голубой джемпер, а из украшений отдала предпочтение комплекту от Van Cleef & Arpels и кольцам и браслета Cartier.

Джорджина Родригес с сыном на "Формуле-1" / Фото: Instagram Джорджины Родригес

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