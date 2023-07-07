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В компании мамы: Дэвид Бекхэм был замечен на Уимблдоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
577
Время на прочтение
1 мин
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В компании мамы: Дэвид Бекхэм был замечен на Уимблдоне

Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой / Фото: Getty Images

Виктория Бекхэм почему-то никогда не составляет компанию мужу Дэвиду на Уимблдонском турнире. Экс-спортсмен посещает турнир в компании мамы.

Дэвид был одет в светло-бежевый пиджак и коричневый галстук с принтом в сочетании с белоснежной рубашкой и светлыми брюками.

Он пристально следил за игрой на корте, а его мама - 74-летняя Сандра Бекхэм - сидела рядом и была одета в мятную блузку и жакет. У женщины была идеальная укладка, в ушах – лаконичные серьги-гвоздики, на шее – подвеска с кулоном, а на лице – коричневые очки от солнца. Им в тон Сандра также сделала и маникюр.

Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой / © Getty Images
Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой / Фото: Getty Images

На Уимблдонском теннисном турнире также побывали Кэти Перри и Орландо Блум. Пару запечатлели за поцелуями на трибунах.

Кэти Перри и Орландо Блум / © Getty Images
Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
577
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